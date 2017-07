Ödegaard: "Of het een optie is dat ik daar speel?"

Sam Larsson hoopt een transfer te realiseren, Arber Zeneli heeft een tegenvallend seizoen achter de rug en Luciano Slagveer is al vertrokken. De flanken bij sc Heerenveen gaan mogelijk een metamorfose tegemoet en daarbij kan ook Martin Ödegaard een rol opeisen.



De Noorse tiener is aanvallende middenvelder van beroep, maar stond tegen NEC (2-2, oefen) rechtsbuiten en scoorde in die hoedanigheid een fraai doelpunt. "Voor mij is deze plek niet nieuw", vertelt de huurling van Real Madrid aan de Leeuwarder Courant. "Ik heb er eerder gevoetbald bij Strömsgodset, de Noorse jeugdelftallen en in mijn beginperiode in Spanje."



"Ik sta niet de hele tijd aan de zijkant, maar krijg ook de ruimte om naar binnen te gaan, laat me terugzakken en ga diep. Die variatie is leuk", aldus Ödegaard. "Of het een optie is dat ik daar dit seizoen speel? Natuurlijk. Net als op 'tien'. Ik ken deze positie goed en voetbal op de plek waar de trainer me nodig heeft."