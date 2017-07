Update: Lozano voegt zich tóch bij teamgenoten

Hirving Lozano is definitief begonnen aan zijn PSV-avontuur. De Mexicaanse aanvaller heeft zich maandagochtend in Eindhoven gemeld voor zijn eerste training.



De PSV-aanwinst, overgenomen van Pachuca CF, werkt onder leiding van de ervaren fysieke trainer Luc van Agt aan zijn conditie. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Lozano deed deze zomer nog mee aan de Confederations Cup en had dus iets langer vakantie.



De selectie van PSV verblijft op dit moment in Zwitserland voor een trainingskamp. Lozano reist zijn teamgenoten niet achterna en sluit pas aan zodra men terugkeert in Nederland. Aanstaande vrijdag wordt de aanvaller gepresenteerd aan de nationale en internationale media.



Update 23:30 uur

Hirving Lozano reist alsnog af naar Zwitserland om zich bij zijn nieuwe teamgenoten te voegen. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad komt de Mexicaan dinsdag aan. De kans op speeltijd tegen Grasshopper Club Zürich is overigens gering.





PSV-aanwinst Lozano reist alsnog af naar Zwitserland en voegt zich morgen bij de #PSV -selectie. pic.twitter.com/GdK3clbNCJ — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 17, 2017