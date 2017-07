NEC'er ziet opnieuw buitenlands avontuur afketsen

Gregor Breinburg keek zaterdagmiddag toe tijdens de oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2). De NEC-middenvelder werkt aan een transfer naar Ironi Kiryat Shmona in Israël.



Breinburg is in onderhandeling met deze club en verbleef er tot en met vrijdag. "Ik heb met de president gesproken en ben rondgeleid. Bovendien heb ik een voorstel gekregen", vertelt hij aan De Gelderlander. "Ik denk dat de clubs er onderling wel uitkomen, maar ik ben er zelf nog over aan het nadenken."



De 25-jarige NEC'er vervolgt: "Of ik mijn beslissing voor een bepaalde datum moet nemen? Nee, ik bepaal zelf de deadline. Ik laat me niet haasten. Daarbij ga ik af op mijn gevoel, niet op het geld dat ik kan krijgen." Er zijn meer opties. "Ik kan in de Eredivisie actief blijven, maar misschien speel ik dit seizoen wel bij NEC."



Update 22:10 uur

Voor de tweede keer in een jaar tijd is een buitenlands avontuur van Gregor Breinburg afgeketst. Na LA Galaxy is ditmaal de stekker getrokken uit de onderhandelingen met Ironi Kiryat Shmona, zo weet De Gelderlander. Zowel NEC als de voetballer is niet tot een akkoord gekomen met deze club.