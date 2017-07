Streppel: "Logisch dat daar belangstelling voor is"

Jeremiah St. Juste hoopt op zeer korte termijn over te stappen naar landskampioen Feyenoord. Mogelijk gaat de sc Heerenveen-verdediger zelfs al mee op trainingskamp naar Oostenrijk. Zijn trainer Jurgen Streppel toont zich realistisch.



De oefenmeester toont begrip voor een mogelijk vertrek. "Heerenveen heeft veel goede spelers, dus het is logisch dat daar belangstelling voor is. We zullen in de komende uren, dagen wel zien wat er met Jerry gaat gebeuren", zo laat Streppel weten aan FOX Sports.



De Heerenveen-trainer bemoeit zich niet met deze ontwikkelingen. "Ik houd me bezig met het elftal. De mensen hier zijn er druk mee bezig. Het ziet er naar uit dat hij hier niet lang meer is. Maar je weet het nooit in het voetbal. Je weet het pas zeker op het moment dat de handtekeningen gezet zijn."