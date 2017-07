Wereldkampioen van 2006 zet LinkedIn voor club

Cristian Zaccardo weigert op 35-jarige leeftijd af te zwaaien als profvoetballer. Zijn verbintenis met Vicenza is beëindigd, maar de Italiaan hoopt via sociale media een nieuwe club te vinden.



Op LinkedIn schrijft hij: "Ik ben fysiek nog heel goed en ik zou nog wel twee jaar op hoog niveau kunnen spelen." Eerder kwam Zaccardo uit voor clubs als AC Milan, Bologna, Palermo en Parma. Daarnaast mag hij zich oud-international van de Italiaanse ploeg noemen.



Sterker nog: Zaccardo won in 2006 met Italië het WK in Duitsland. Op dat toernooi mocht hij drie keer in actie komen, met onder meer een eigen doelpunt tegen de Verenigde Staten als blijvende herinnering. Na het toernooi werd hij echter nog maar zelden geselecteerd. De teller staat daardoor op zeventien duels.