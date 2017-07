Hahn over Feyenoord: "Voor mij vrij snel duidelijk"

Warner Hahn heeft vooralsnog geen spijt van zijn beslissing om voor sc Heerenveen te kiezen. De doelman had nog gehoopt op een kans bij Feyenoord, maar gezien de concurrentie viel die optie al snel af.



"Dat was voor mij vrij snel duidelijk", beaamt Hahn tegenover FOX Sports. "Vorig jaar ben ik verhuurd aan Excelsior. Het jaar daarvoor heb ik niet gespeeld. Ik heb bij Feyenoord aangegeven dat ik toe was aan een nieuwe stap. Ik heb gevraagd of ik verder mocht kijken. Gelukkig stond de club daar positief in en gunde me de stap naar deze club."



Hahn voelt zich na enkele weken al thuis in Heerenveen. "Het is even wennen voor de jongens die nieuw zijn. Ik moet wat namen leren kennen, maar een paar weken later ken ik iedereen. Ook de samenwerking verloopt goed. Of ik gelijk enthousiast was? Ja, zeker." De omgeving is natuurlijk wel anders. "Het is wat rustiger dan in Rotterdam, maar ook daar kan ik wel aan wennen."