Cocu 'zeer te spreken' over talenten bij PSV

PSV wil de komende jaren meer aandacht schenken aan de jeugdopleiding. Deze voorbereiding laat trainer Phillip Cocu al verschillende talenten meedraaien en die ontwikkeling bevalt hem wel.



Op het digitale thuis van de Eindhovenaren vertelt Cocu: "Zoals altijd gaat de ontwikkeling van jonge spelers in golfbewegingen. Ik ben over het algemeen zeer te spreken over hun bijdrage deze week, maar jongens die de stap nog moeten maken zullen langere tijd mee moeten trainen om die golfbewegingen te doen afnemen."



Cocu heeft spelers als Steven Bergwijn, Sam Lammers, Dante Rigo, Pablo Rosario en Albert Gudmundsson de kans gegeven om deze oefencampagne mee te draaien. Een aantal uit dit rijtje is zelfs al officieel overgeheveld naar de hoofdmacht van PSV.