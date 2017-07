PSV volgt koers: "Die kans is veel groter dan voorheen"

PSV wil de komende jaren vaker een beroep doen op talentvolle voetballers uit de eigen opleiding. Dit seizoen mogen enkele spelers al hopen op een belangrijke rol in de groep.



"Er zijn negen spelers vertrokken en daar zijn er eigenlijk maar vier voor teruggekomen. De rest wordt opgevuld met eigen jeugd", stelt Voetbal International-journalist Marco Timmer. "De kans dat eigen jeugd nu speeltijd krijgt is veel groter dan voorheen."



Timmer acht dat ook nodig. "Anders hoef je geen vijf miljoen euro in je jeugdopleiding te stoppen. Jongens als Steven Bergwijn en Sam Lammers kloppen al op de deur. Maar er komen nog meer jongens aan. Dante Rigo, Pablo Rosario en Albert Gudmundsson moeten de gaten opvullen van de spelers die vertrokken zijn."