'Vurige droom zorgt voor vertrekwens Neymar'

Neymar is wederom gelinkt aan een afscheid bij FC Barcelona. De Braziliaanse aanvaller zou zich steeds minder op zijn gemak voelen, met name omdat hij in de schaduw blijft van Lionel Messi.



Neymar heeft met Barça al verschillende prijzen gewonnen, maar in de strijd om de Gouden Bal bleek plek drie vooralsnog het hoogst haalbare. De aanvaller wil in de voetsporen treden van legendarische landgenoten door de trofee eveneens te winnen. In Catalonië lijkt dat onrealistisch met Messi aan zijn zijde.



Volgens het Catalaanse Sport zou zijn management de 25-jarige aanvaller aanmoedigen om een transfer te maken. Zijn prijskaartje zal enorm zijn, maar toch is er voldoende belangstelling. Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain en zelfs Real Madrid worden genoemd.



Neymar ligt nog vast tot medio 2021.