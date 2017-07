Officieel: Totti stopt en krijgt nieuwe rol in Rome

De profcarrière van Francesco Totti is officieel ten einde. De geroutineerde Italiaan (40) is per direct gestopt als voetballer en gaat in een nieuwe rol aan de slag bij AS Roma.



Zijn exacte rol is nog onduidelijk, maar Totti zou een plek in de directie tegemoet kunnen zien. De gestopte aanvaller kijkt er naar uit. "Het eerste deel van mijn voetballoopbaan is achter de rug, nu begint mijn tweede", zo maakt de oud-international duidelijk in een statement.



"Ik ga rust en kalm uitzoeken hoe ik mijn werk voor Roma het best kan uitvoeren. Tot 28 mei heb ik alleen nagedacht over het spelen van voetbal, maar nu breekt er een andere tijd aan. Ik ga nadenken over een nieuwe rol die me veel geluk zal gaan brengen", aldus Totti.



De aanvaller speelde zijn gehele carrière voor de Romeinen.