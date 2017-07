Streppel baalt van Larsson: "Dit hoort bij het spel"

Sam Larsson hoopt na drie seizoenen te vertrekken bij sc Heerenveen en daarbij lijkt zijn professionele rol verdwenen. De Zweed meldde zich vorige week al ziek en weigerde maandagmiddag op de teamfoto te gaan.



"Hij is thuis denk ik, hij wilde niet op de foto", luidde de opmerkelijke reactie van Streppel tegenover FOX Sports. "Het is iets tussen Sam en de club, hij is er niet. Dat vind ik heel vervelend. Ik ga er niet vanuit dat hij binnenkort weg is, maar dit hoort bij het spel denk ik."



Streppel vervolgt zijn verhaal: "Ik had hem graag hier gehad, maar hij wil niet op de foto. Ik kan hem moeilijk dwingen. Op dit moment is hij er niet klaar voor om te spelen, dus hij zal voorlopig niet spelen. Laten we hopen dat er snel een oplossing komt."



Clubs als Feyenoord, Fiorentina en Celta de Vigo zijn genoemd. Op dit moment zou de belangstelling 'sluimerend' zijn.