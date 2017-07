Oud-Eredivisiespeler verrast lief en leed met ijzersterk spel

Middenvelder Ruud Vormer was in zijn tijd in de Eredivisie toch niet zo'n hele speciale speler, bij Feyenoord en Roda JC bijvoorbeeld. In de Belgiche Jupiler Pro League bij Club Brugge is hij echter uitgegroeid tot een sterkhouder. En bij zijn binnenkomst in Brugge zorgde de controleur al voor stijgende verbazing.



In gesprek met Puskas zegt directeur Vincent Mannaert van de Belgische topclub: "Wij wilden hem graag, maar dan als versterking in de breedte. Niet als basisspeler. We spraken af in een hotel op de dag van de transferdeadline. Die jongen straalde goesting uit, niet normaal. Wanneer kan ik beginnen, vroeg hij enthousiast. In geen tijd werd hij een sterkhouder. Zo’n spelers moet je hebben."



Vormer zorgde op die manier voor een soort 'unique selling point'. "Ik heb al tegenover spelers gezeten waarvan ik dacht: man, doe je het wel graag? Interesseert het je überhaupt voor welke ploeg je volgend seizoen speelt? Ik heb al spelers voor mij gehad met een uitstekend scoutingsrapport die klaar waren om te tekenen, maar er ongeïnteresseerd bij zaten. Voor mij hield het daar en dan op."