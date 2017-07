VIDEO: OEF! Gefrustreerde Tevez komt goed weg met grove charge

In de wedstrijd tussen Tianjin Quanjian en Shanghai Shenhua (3-0) kreeg Axel Witsel het hard te verduren. Een gefrustreerde Carlos Tevez haalde de Rode Duivel namelijk onderuit.



De Argentijn met een loonbriefje van 38 miljoen euro per jaar kan het voorlopig nog niet waarmaken in de Chinese competitie. De frustratie liep dan ook hoog op bij Tevez toen ze op 3-0 achterstand kwamen tegen Tianjin Quanjian. Slachtoffer was Axel Witsel. Tevez komt nog goed weg, want hij ontvangt slechts geel.



Ondertussen wordt er overigens ook nog gesuggereerd dat Tevez een transfer zal gaan maken op de korte termijn: terug naar zijn 'thuis' bij Boca Juniors.