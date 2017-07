'Sensationele megatransfer voor flankflitser Carrasco'

Antonio Conte lijkt wel graag met Belgen samen te werken. Op dit moment heeft hij er vier in zijn kern bij Chelsea: Eden Hazard, Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda Junior. Mogelijk komt daar in de nabije toekomst nog eentje bij.



Volgens Don Balon heeft de Italiaan namelijk Yannick Ferreira Carrasco bovenaan zijn verlanglijstje gezet. De Rode Duivel maakte vorig seizoen indruk bij Atletico Madrid, maar zag onlangs met Vitolo wel een belangrijke concurrent neerstrijken, al mag de Spaanse international pas vanaf januari voor Atletico spelen.



In Londen zou voor Carrasco een contract voor vijf jaar klaarliggen, waarbij zijn loon van bij Atletico verdubbeld zou worden. Carrasco zelf zou een overstap naar de Premier League wel zien zitten, waardoor Diego Simeone goede argumenten zal moeten bovenhalen om hem te overtuigen om in Madrid te blijven.





O Chelsea está interessado na contratação de Carrasco. O clube inglês ofereceu o dobro do seu salário atual com duração de 5 anos. [Express] pic.twitter.com/oIuLwZS6ce — Curiosidades PL (@CuriosidadesPL) 17 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.