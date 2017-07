PSV, Ajax of Engeland? 'Feyenoord-parel heeft keuze gemaakt'

Slecht nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers beschikken in de persoon van Joshua Zirkzee over een groot talent, maar de zestienjarige spits stuurt nu aan op een vertrek bij de landskampioen. Dat meldt Varkenoord Watch zondagavond laat.



Zirkzee maakte deze zomer de overstap van Feyenoord O16 naar Feyenoord O19, omdat hij vorig seizoen in 27 duels liefst 33 keer scoorde. Toch zou hij nu graag willen vertrekken, al blijft de reden daarvoor onbekend.



Ajax en PSV zouden Zirkzee maar al te graag willen overnemen, al krijgen zij wel te maken met buitenlandse concurrentie.



Update 17:41 uur

Niet lang na het verschijnen van het gerucht dat Joshua Zirkzee weg wil bij Feyenoord, weet hetzelfde Varkenoord Watch al te melden dat de jongeling reeds zijn keuze heeft gemaakt. Hij zou naar Engeland willen, waar Manchester United geïnteresseerd is. Ajax en PSV, die ook werden genoemd, vissen in dat geval dus achter het net.





