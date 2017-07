"Merk aan alles dat Twente wel een stapje verder is dan PEC"

Deze zomer maakte Danny Holla de transfervrije overstap van PEC Zwolle naar provinciegenoot FC Twente. Absoluut een stap omhoog, zo meent de oud-middenvelder van onder meer FC Groningen en ADO Den Haag.



"Twente is gewoon een heel grote club. Als je de achterban ziet en hoe alles geregeld is... Dan merk je wel dat alles net een stapje verder en groter is", aldus Holla tegenover RTV Oost.



In de Grolsch Veste moet hij veel ervaring toevoegen aan de selectie. "Dat is de taak waar ik voor ben gekomen: om het team op z'n plek te zetten. Het is best wel een jonge ploeg. Wat dat betreft hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen. Bij PEC hadden we ook een jonge ploeg", sluit Holla af.