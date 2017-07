"Aan deze versterking heeft Ajax nog wel behoefte"

Ajax was tot dusver nog vrij rustig op de transfermarkt. Toch wordt er nog wel actie verwacht vanuit Amsterdam, zo vertelt clubwatcher Freek Jansen bij VI Radio.



Dit vooral na de transfers van Kenny Tete en Jairo Riedewald. "Qua uitgaande transfers is er al wel heel veel gebeurd, zo vroeg in de transferwindow. De aanvoerder Klaassen is vertrokken, Traoré is weg. Dus op dat vlak is er al wel wat vertrokken. Ik hoop voor Ajax dat er verder niemand meer vertrekt."



Sterker nog, vooral in de breedte kan de achterhoede wel een versterking gebruiken. "Westermann was natuurlijk een reserve, maar als je het optelt met Tete, Riedewald, ook met Mitchell Dijks, zijn dat vier verdedigers die vertrekken. Daarvoor moet wel iets terugkomen, daar is het vizier ook op gericht", aldus Jansen tot slot.