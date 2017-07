'St. Juste kan al met Feyenoord op trainingskamp'

Jeremiah St. Juste staat in de startblokken om een binnenlandse transfer te maken. De verdediger van sc Heerenveen is zelf al akkoord met landskampioen Feyenoord, dat nu op bestuurlijk niveau tot overeenstemming moet komen.



Heerenveen onthield de jeugdinternational vorig jaar nog een transfer naar Hamburger SV. In Friesland loopt zijn contract nog een jaar door, maar zijn broodheer bezit de optie om hem tot 2019 op de loonlijst te houden. Feyenoord zal dus aan de bak moeten om ook hier tot een 'ja' te komen.



Broer en zaakwaarnemer Joshua St. Juste rekent op witte rook, zo laat hij RTV Rijnmond weten. "Ik verwacht dat Heerenveen zich netjes opstelt. Hij is een kind van de club dat geld op gaat leveren. Ik verwacht dat het goed komt."



Update 16:28 uur

De transfer van Jeremiah St. Juste lijkt in een stroomversnelling te raken. Het Algemeen Dagblad schrijft dat hij met de landskampioen op trainingskamp gaat naar Oostenrijk. "Dat is althans de verwachting van zijn zaakwaarnemer. (…) Het kamp St. Juste zet er op in om voor die tijd tot een afwikkeling van de onderhandelingen te komen."



St. Juste kan voor drie à vier jaar tekenen in De Kuip.