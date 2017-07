NAC Breda hoopt de Eredivisie-rentree te bekronen met een mooi seizoen. Trainer Stijn Vreven werkt al toe naar zijn beoogde basisploeg en het is maar de vraag of daarin plek is voor Jeff Stans.



Stans viel het voorbije seizoen ook al buiten de boot. "Ik had Jeff makkelijk op tien kunnen zetten", beaamt de Belg in BN/De Stem. "Ik heb met hem daar een gesprek over gehad en hem gezegd: 'Ik zie jou niet als tien en ik zie jou niet als tien in mijn team in de Eredivisie'. Dan moet ik keuzes maken en vandaag viel de keuze op het middenveld op Olivier Rommens en Vinnie Vermeer."



Vreven vervolgt: "Jeff heeft zelf aangegeven dat dat zijn posities zijn. Dan moet hij zich daar op richten. Ik ben niet de trainer die iedereen te vriend wil houden. Kijk, ik kan hem ook op elf zetten en dan speelt hij, maar hij moet gewoon zorgen dat hij weer minuten maakt op de posities waar hij zich het beste voelt."