Cocu hakt knoop door: PSV-aanvoerder is bekend

Luuk de Jong blijft de eerste aanvoerder van PSV. Trainer Phillip Cocu heeft tijdens de oefencampagne besloten om zijn spits wederom bovenaan de pikorde te plaatsen.



De Jong heeft een tegenvallend seizoen achter de rug en verloor zelfs zijn basisplaats voor een paar duels. Zijn rol in het elftal is daardoor onomstreden, maar Cocu heeft hem desondanks aangewezen als aanvoerder voor her nieuwe seizoen.



Cocu gaat nog een tweede en derde aanvoerder aanwijzen, aldus clubwatchers Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Erik van Haren van De Telegraaf.





Persgesprek met Cocu gehad. #PSV gaat 1e, 2e en 3e aanvoerder aanwijzen. Luuk de Jong blijft captain. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 17 juli 2017