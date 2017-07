PSV-linksback Jetro Willems is hard op weg naar Eintracht Frankfurt en dus spelen de Eindhovenaren komend seizoen met een andere speler op de linkerflank. De kans is groot dat Joshua Brenet dat wordt.



"Natuurlijk heb ik ook het bericht gelezen dat Jetro waarschijnlijk een stap gaat maken. Eerst maar eens wachten of het allemaal rondkomt, maar ik ben er klaar voor om hem te vervangen", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.



Hij hoopt het volledige vertrouwen van de technische staf te krijgen. "Ja, zeker weten. Ik heb al veel meegemaakt bij PSV en inderdaad in de afgelopen jaren ook tegen grote ploegen gespeeld. Nu wordt het tijd om een constant jaar te spelen en mijn niveau in alle wedstrijden te halen. Ik kan niet wachten om te beginnen." h