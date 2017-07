Nice waarschuwt Ajax: "Een record"

Tijdens de loting voor de derde voorronde van de Champions League werd Ajax vrijdagmiddag aan OGC Nice gekoppeld. De Amsterdammers gaan volgende week dinsdag op bezoek in de Allianz Riviera en het duel heeft in de Zuid-Franse stad tot een run op kaarten geleid. Binnen 36 uur waren alle beschikbare tickets verkocht.



"Een record", meldde de Franse club trots. De laatste tickets die vanaf vandaag in de verkoop gaan kunnen alleen worden gekocht door fans die meteen ook een seizoenkaart aanschaffen.



Het duel wordt gespeeld op woensdag 26 juli, een week later is de return in Amsterdam. Nice hanteert voor het duel publieksvriendelijke prijzen met kaartjes van 5 tot 15 euro. Kinderen onder 11 jaar mogen zelfs gratis naar binnen. Het stadion werd in 2013 opgeleverd en kan 35.000 toeschouwers herbergen.