Gerbrands spreekt klare taal: "Dat zijn de grote doelen voor PSV"

PSV-directeur Toon Gerbrands ziet presteren als topprioriteit. Kampioen worden en overwinteren in Europa zijn de grote doelen dit seizoen. Mooi voetbal en het laten doorbreken van talenten komen daarna pas.



"We zijn nog steeds een voetbalclub. Kampioen worden staat op één. En we willen ons plaatsen voor de Europa League en daar overwinteren, dat zijn de grote doelen voor PSV", zegt Gerbrands in gesprek met Omroep Brabant.



"Bij visie horen keuzes. Marcel Brands kan uitleggen dat wij eigen jeugd een belangrijke rol toedichten, daar steken we heel veel geld in. Maar het gaat honderd procent om presteren, het gaat om winst en verlies. Ik ben uit de topsport, het gaat om titels en winnen. Het andere is mooi als het zo is, maar niet de hoofdzaak."



"Als ik vraag aan de supporters wat ze liever hebben: prachtig spelen en derde worden of kampioen worden? Dan weet ik wat ze roepen", is Gerbrands stellig. "Het is mooi als het met een mooie stijl is, maar het gaat mij om winst."