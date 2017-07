Heerenveen geeft toe: 'sluimerende interesse' voor sterspeler

Sam Larsson ontbrak zaterdag in het oefenduel tegen NEC Nijmegen, maar dat had volgens technisch manager Gerry Hamstra niets met een naderende transfer te maken.



"Sam zou aanvankelijk vorige week donderdag aansluiten", vertelt Hamstra aan de Leeuwarder Courant. "Dat werd zaterdag, omdat hij nog een paar privé-dingen moest regelen. Vervolgens werd hij ziek. Sam had dus een trainingsachterstand op de rest van de groep. Hij stond in Hoenderloo maar een paar keer op het veld en werkte een individueel programma af. Daarom namen wij hem niet op in de wedstrijdselectie." Volgens Hamstra is er 'sluimerende interesse' voor de Zweed.



"Volgens mij mag je gewoon een dag ziek zijn", zegt trainer Jurgen Streppel. "Sam heeft zich netjes afgemeld en had de afgelopen week een prima arbeidsethiek. Daar kan ik niks over zeggen. Voorlopig is hij gewoon een speler van Heerenveen en zolang Sam dat is, behandelen wij hem hetzelfde als iedereen."