Update: PSV reageert op geruchten over volgende aankoop

Jetro Willems zullen we na de zomer niet meer terugzien in het shirt van PSV. De linksback gaat voor het Duitse Eintracht Frankfurt spelen en wordt dus ploeggenoot van Sébastien Haller en Jonathan de Guzman. De Eindhovenaren gaan vervolgens niet voor Ridgeciano Haps van AZ, maar vermoedelijk wél voor Marvin Zeegelaar.



Het Eindhovens Dagblad schrijft: "PSV heeft zich ook niet meer bij Chelsea gemeld voor Robert Kenedy, die vorig jaar in beeld was om Willems te vervangen. De club wil desondanks de komende week al een nieuwe verdediger vastleggen, in aanloop naar de Europa League-voorronde. Marvin Zeegelaar, die bij Sporting Lissabon op een zijspoor gerangeerd lijkt te zijn, zou een optie kunnen zijn."



Zeegelaar is uitgespeeld in de Portugese competitie en werd eerder al in verband gebracht met Feyenoord, dat de voorkeur overigens wel geeft aan de eerdergenoemde, maar heel erg dure, Haps. Ook Zeegelaar is echter niet zo heel goedkoop: Sporting zou ongeveer vier tot vijf miljoen euro voor de Nederlandse verdediger verlangen.



Update, 10.04 uur:



Erik van Haren, verslaggever van De Telegraaf, meldt dat PSV niet in de markt is voor Zeegelaar.





Naam van Marvin Zeegelaar gaat rond als mogelijke opvolger Willems. Navraag bij #PSV leert dat linksback Sporting niet in beeld is. — Erik van Haren (@ErikvHaren) 17 juli 2017