'65 miljoen euro én een speler voor Verratti'

Het is algemeen bekend dat de Catalaanse grootmacht FC Barcelona bezig is met middenvelder Marco Verratti van Paris Saint-Germain. Door het langlopende contract van de Italiaan in Parijs is het echter moeilijk om tot een deal te komen. Barça heeft echter een absoluut megabod neergelegd bij het Parc des Princes.



Volgens het medium Calciomercato heeft technisch directeur Robert Fernandez 65 miljoen euro geboden voor Verratti. Daar houdt het echter nog niet mee op, want ook Ivan Rakitic zou in de deal worden betrokken. Hij is aangeboden bij de beleidsbepalers van Paris Saint-Germain als wisselgeld voor Verratti. Het is niet bekend hoe de Fransen gereageerd hebben op dat voorstel.



Vooralsnog weten de steenrijke Parijzenaars in ieder geval van geen wijken. Dat is ook wel logisch te noemen: Verratti is de ster van Paris Saint-Germain en heeft nog niet zo heel lang geleden nog een contractverlenging ondertekend in de Franse hoofdstad. Hij ligt nog vast in de Ligue 1 tot medio 2021 en dat betekent dat zijn werkgever kan vragen wat het wil, of een transfer kan dwarsbomen.