'Ajax denkt aan transferdeal voor Colombiaan'

Ajax zag zijn rechtsback Kenny Tete naar het Franse Olympique Lyon vertrekken en aanvoerder Joël Veltman heeft nog altijd niet zijn handtekening onder een nieuw contract gezet. Daarom denken de Amsterdammers voorzichtig aan het aantrekken van een nieuwe vleugelverdediger: Luis Manuel Orejuela van Deportivo Cali.



Er zitten nog wel wat haken en ogen aan deze transfer, want de Amsterdammers weten niet of de Colombiaan en dus landgenoot van Davinson Sánchez en Mateo Cassierra wel nodig is, zo schrijft De Telegraaf. "Het vertrek van Kenny Tete wil Ajax mogelijk intern oplossen. Pas als blijkt dat Deyovaisio Zeefuik (Jong Ajax) of Navajo Bakboord (Onder 19) niet voldoen als eventuele stand-in van aanvoerder Veltman, wordt verder gekeken en komt de Colombiaan Luis Manuel Orejuela van Deportivo Cali in beeld."



Ajax vindt de linkerkant van de verdediging op dit moment belangrijker. "Versterkingen komen er zeker nog. Het kopen of huren van een linksback heeft nu de hoogste prioriteit. Door de transfer van Riedewald naar Crystal Palace en de knieblessure die Daley Sinkgraven in de voorbereiding opliep, wordt de komst van een extra man achter of een geduchte concurrent voor Nick Viergever noodzakelijk geacht."