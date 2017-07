Feyenoord meldt zich voor twee Eredivisie-spelers

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord wil nog wel wat bewerkstelligen op de transfermarkt. De Rotterdammers raakten spelers als Rick Karsdorp en Terence Kongolo kwijt en daar moet vervanging voor komen. Daarom heeft de landskampioen zich gemeld voor Ridgeciano Haps van AZ en Jerry St. Juste van sc Heerenveen.



De Telegraaf schrijft: "Feyenoord geeft gas op de transfermarkt en gaat nog minimaal drie versterkingen halen. Twee van die drie moeten Heerenveens centrale verdediger Jerry St. Juste (20) en AZ-linksback Ridgeciano Haps (24) worden. Verder blijft de hoop gevestigd op aanvaller Steven Berghuis. Of Feyenoord erin slaagt dat duo binnen te halen, hangt af van de onderhandelingen met SC Heerenveen en AZ in de komende dagen. Beide clubs zijn de besprekingen gestart met Feyenoords technisch directeur Martin van Geel, maar zowel de Friezen als de Noord-Hollanders hebben miljoenenbedragen in hun hoofd die ze in Rotterdam niet neerleggen."



Verder is Van Geel dus nog altijd bezig met Berghuis. Deze transfer heeft echter behoorlijk wat voeten in aarde, financieel gezien, en wordt hoogstwaarschijnlijk pas eind augustus afgerond, als Watford water bij de wijn wil doen.