Feyenoord-aanwinst: "Omdat ik hier goed pas"

Sofyan Amrabat heeft nu al een hoogtepunt achter zijn naam staan bij landskampioen Feyenoord. De Marokkaanse middenvelder werd tijdens de jaarlijkse Open Dag traditioneel gepresenteerd middels de helikoptervlucht.



Amrabat stapte met Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks in de helikopter. "Het was leuk. We waren ongeveer tien minuutjes onderweg", zo laat de oud-speler van FC Utrecht weten aan Voetbal International. Fans in De Kuip applaudisseerden volop, maar dat wil hij natuurlijk vooral tijdens de wedstrijden meemaken.



"Ik ben hier naar Feyenoord gekomen, omdat ik denk dat ik hier goed pas", aldus Amrabat. "De manier van spelen trekt mij heel erg aan. We spelen met dynamische middenvelders, veel power. Ik denk dat dat wel kenmerken zijn die bij mij passen."