Ramselaar begrijpt PSV-besluit: "Dat is lastig"

Bart Ramselaar moet dit seizoen aan de bak om een invloedrijke rol af te dwingen bij PSV. De concurrentiestrijd is hevig te noemen, maar de oud-speler van FC Utrecht kijkt er naar uit om voor zijn plek te vechten.



"Nee, ik moet het zelf afdwingen", vertelt Ramselaar, die de komst van Marco van Ginkel volledig begrijpt. "Zonder Van Ginkel heb je Davy Pröpper, Jorrit Hendrix en ik. Als één van ons geblesseerd is, dan moet iemand anders er gelijk staan."



"Dat zal dan iemand zijn die zijn debuut voor PSV nog niet gemaakt heeft. Dat is lastig, dus ik denk dat je altijd een grote selectie moet hebben", aldus de middenvelder, die ondanks een aantal vertrekkers nog genoeg 'winnaars' ziet. "Ik denk ook dat andere spelers daar vanzelf in meegaan."