Maandenlang werd bij PSV de vraag gesteld of een langer verblijf van Marco van Ginkel haalbaar zou zijn. Kopen bleek niet de meest simpele optie en dus is met Chelsea een nieuw huurcontract afgesloten, tot blijdschap van Marcel Brands.



In gesprek met Voetbal Inside geeft de technisch manager tekst en uitleg. "We hebben eerst onderzocht of we Marco konden kopen", zo opent Brands. "Dat bleek lastig door het feit dat Chelsea een aanzienlijke transfersom verlangde, maar ook doordat Marco een flink salaris heeft."



Toch bleek de wens 'dusdanig groot' om toch verder te kijken. "Dan blijkt huren een optie te zijn die beter haalbaar was." Dat bleek ook geen simpele klus. "Enerzijds was er Marco en zijn zaakwaarnemer, anderzijds was er Chelsea. Marco heeft een gesprek gehad bij Chelsea waarin hij nadrukkelijk heeft gevraagd om naar PSV te mogen."



"Chelsea heeft niet altijd een voorkeur voor de Nederlandse competitie. In dat opzicht hebben ze gezegd dat ze even wilden wachten." Nu volgde dan toch een 'ja'. "Met Marco weet je wat je hebt. Je haalt een goede, Nederlandse persoonlijkheid binnen de groep. Je merkt ook dat hij goed in de groep ligt."





