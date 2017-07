Ajax-opponent krijgt tik: Nederlander productief

De voorbereiding van Ajax verloopt door de ellende rond Abdelhak Nouri moeizaam, maar ook bij OGC Nice loopt het niet lekker. De komende opponent in de derde voorronde van de Champions League ging in een oefenduel met Slavia Praag hard onderuit: 4-1.



Olivier Boscagli wist de Franse formatie nog wel op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt na acht minuten bleek na rust onvoldoende. Milan Skoda zorgde in de tweede helft voor een snelle ommekeer alvorens de Nederlander Mick van Buren (ex-Excelsior) ook twee doelpunten voor zijn rekening nam.



Ajax speelt op 26 juli de heenwedstrijd in Nice en gaat op 2 augustus proberen om in Amsterdam de definitieve nekslag toe te brengen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offduels, die dan weer recht geven op deelname aan de groepsfase van het miljoenenbal.