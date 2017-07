Van Gaal: "Mogen er in Nederland heel trots op zijn"

Het Nederlandse vrouwenteam is met een 1-0 overwinning op Noorwegen begonnen aan het EK in eigen landd. Ook oud-bondscoach Louis van Gaal was getuige in Stadion Galgenwaard.



"Ik vond het een plezierige wedstrijd om naar te kijken", sprak Van Gaal na afloop tegenover FOX Sports. "Ik denk dat ze de Noorse vrouwen hebben uitgeput, want die liepen in de tweede helft wat minder en werden meer onder druk gezet. Maar dat kwam door de eerste helft. Toen vond ik al dat ze de Hollandse voetbalschool goed hebben uitgevoerd.”



Van Gaal zag de Oranje Leeuwinnen al vaker spelen. "In 2001 ben ik ook naar een wedstrijd geweest, tegen Duitsland. Toen was het niveau aanzienlijk minder", looft Van Gaal nu. "We mogen er in Nederland heel trots op zijn dat die meisjes, vrouwen zich zo kunnen laten zien zoals vandaag het geval was."