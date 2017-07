Dankbare F-Side: "Gelieve dit te respecteren"

De F-Side is trots op de massale steun voor Abdelhak Nouri, die getroffen is door ernstige hersenschade. Duizenden mensen, waaronder de Ajax-selectie, brachten en bezoek aan het ouderlijk huis van de middenvelder.



"Het was een overweldigende, emotionele avond die de familie heel erg heeft gewaardeerd. Zij voelen de steun en troost van iedereen die aanwezig was", zo schrift de fanatieke supportersgroepering. "De F-Side doet een oproep om de komende tijd de familie de rust te gunnen die zij hard nodig hebben om alles te verwerken."



De F-Side rekent daarbij ook op de Ajax-fans. "Gelieve dit te respecteren. Wij hebben laten zien hoeveel wij om Appie en onze club geven en hopen op goed nieuws de komende dagen. Berichtgeving over zijn gezondheidstoestand zal de komende tijd via de officiële Ajax kanalen worden gecommuniceerd."



Helaas ziet de F-Side ook de keerzijde... "We hebben op social media al verschillende pagina's gezien die T-shirts aanbieden met een afdruk van Nouri of met een zogenaamde steunbetuiging erop. We sommeren de verkopers van deze shirts onmiddellijk te stoppen en verzoeken iedereen deze shirts NIET te kopen."