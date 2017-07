'Krul uitgespeeld in Newcastle: Benitez maakt keuze'

De rol van Tim Krul bij Newcastle United lijkt uitgespeeld. Manager Rafa Benitez spreekt tijdens de voorbereiding al geen vertrouwen uit in de Nederlandse sluitpost, zo weet The Chronicle.



Newcastle United verhuurde Krul vorig seizoen aan Ajax en AZ. In Amsterdam kreeg de doelman geen speeltijd, in Alkmaar lukte het hem niet om het oude niveau te halen. Zijn terugkeer bij de Engelse promovendus lijkt zijn perspectief niet te hebben veranderd.



'The Magpies' gaan op trainingskamp naar Ierland, maar zonder Krul. De Nederlander werd ook al gepasseerd voor de vriendschappelijke ontmoeting met Heart of Midlothian (2-1 zege). Benitez koos vrijdag voor Rob Elliot en Freddie Woodman als keepers.



Krul werd na zijn comeback wel weer in de groep opgenomen, maar zijn toekomst in Newcastle is zeer onzeker.