PSV treurt om Nouri: "Dit gun je niemand natuurlijk"

Het nieuws rond Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri heeft een enorme impact gehad. Ook bij concurrent PSV kwam de mededeling over de ernstige en blijvende hersenschade keihard aan, zo beaamt Bart Ramselaar.



"We hebben afgelopen week natuurlijk het tragische nieuws gehoord over Appie Hij is een goede vriend van mij", vertelt de PSV'er aan Voetbal Inside. "Ik denk dat wij het als team goed hebben opgepakt en dat we toch een goede wedstrijd (tegen AS Monaco, red.) hebben neergezet."



Toch zit de schrik er goed in. "Het nieuws kwam heel plotseling, vooral omdat het de goede kant leek op te gaan. Veel spelers van PSV hebben met hem in de nationale jeugdteams gezeten. Daar ken ik hem ook goed van, het is verschrikkelijk nieuws. Dit gun je niemand natuurlijk."



Ramselaar weet dat teamgenoot Steven Bergwijn hem nóg beter kent. "Zij zijn sinds hun jeugd al beste vrienden. Dan moet je elkaar steunen. Ik denk dat wij dat goed gedaan hebben. We praten er veel over, dat was de eerste dagen ook heel emotioneel."