Deco: "Hij had meer talent dan Messi of Cristiano Ronaldo"

Deco beleefde tussen 1996 en 2013 een bijzonder succesvolle carrière, waarin hij met enkele van de grootste spelers van zijn generatie samenspeelde. Zo speelde hij bij FC Barcelona aan de zijde van Lionel Messi, terwijl hij bij de Portugese nationale ploeg Cristiano Ronaldo zijn ploeggenoot mocht noemen.



Een andere speler had volgens Deco nóg meer talent. "Cristiano was jong, atletisch en zeer competitief. Messi heeft bij Barcelona hard gewerkt om te kunnen doen wat hij nu met een bal kan", blikt de gewezen middenvelder terug bij Goal.



"Maar Ronaldinho was een natuurtalent van speciale klasse. Wanneer we hem de bal gaven, waren zijn bewegingen en doelpunten van een andere planeet. Hij had veel meer talent dan Leo of Cristiano", zo luidt het oordeel van Deco.