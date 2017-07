Officieel: oud-AZ'er Romero verlengt bij United

Sergio Romero blijft behouden voor Manchester United. De Argentijnse doelman, die in het verleden onder de lat stond bij AZ, heeft zich tot medio 2021 verbonden aan de Engelse topclub.



Op de clubwebsite spreekt Romero zich uit over deze contractverlenging. "Ik ben hier ontzettend blij mee", zo opent de goalie. "Het was een enorm mooi moment voor mij en mijn familie om afgelopen seizoen in de Europa League te staan. Ik kijk er naar uit om op dat succes voort te bouwen in het nieuwe seizoen."



Romero werd in 2015 opgepikt bij het Italiaanse Sampdoria. Sindsdien fungeerde de sluitpost als stand-in voor de Spanjaard David De Gea, maar hij kwam desondanks tot 28 wedstrijden voor United. Zo mocht hij opdraven in de met 2-0 gewonnen Europa League-finale tegen Ajax.



Zijn timing is opvallend, want De Gea is deze week opnieuw gelinkt aan Real Madrid.