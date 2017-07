'AZ volgt City en legt zelfs al een bod neer'

AZ heeft uitgezonderd Marco Bizot nog geen opvallende acties ondernomen op de transfermarkt. Toch is er mogelijk een volgende nieuwkomer aanstaande: Oguz Kagan Güçtekin.



Volgens het Turkse medium Milliyet hebben de Alkmaarders al een bod neergelegd bij Fenerbahçe, de huidige club van Güçtekin. Hij is middenvelder van beroep. Succesvol overigens, want ook de Engelse topclub Manchester City houdt zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten.



Het aantrekken van Güçtekin zal echter een loodzwaar karwei blijken en niet eens zozeer omdat ook City ter sprake is gekomen. Fenerbahçe heeft zijn potentie namelijk ook herkend en is daarom biet zomaar voornemens om medewerking te verlenen. Een korting zit er dus niet in voor AZ.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.