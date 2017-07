Blije Pröpper: "Als er één is die ik er graag bij heb..."

Davy Pröpper is blij met de nieuwe hereniging met Marco van Ginkel, die wederom is verhuurd aan PSV. Beide middenvelders kennen elkaar al jaren en dus is de blijdschap groot.



"Zeker weten", beaamt Pröpper tegenover de camera van Omroep Brabant. "Als er één is die ik er graag bij heb dan is het Marco. Hij heeft het al bewezen hier. Echt een aanwinst. Met Marco erbij zijn we redelijk compleet denk ik."



Van Ginkel ontbrak zondag nog bij PSV, dat de Franse kampioen AS Monaco op 0-0 hield. Pröpper speelde wel en is content. "Fantastische tegenstander natuurlijk. Er deden wel wat grote jongens meer daar (onder meer Radamel Falcao en Kylian Mbappé, red.). Mooi dat wij tegenstand kunnen bieden. We kunnen redelijk tevreden zijn."