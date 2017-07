Streppel: "Nog wel even een moment nodig"

Het is sc Heerenveen zaterdagmiddag niet gelukt om het oefenduel met NEC te winnen. Na negentig minuten stond er een 2-2 stand op het scorebord en dat bewijst dat er nog genoeg werk aan de winkel is.



"Deze wedstrijd was natuurlijk onderdeel van een trainingskamp", opent Streppel tegenover sc Heerenveen TV. "We hebben veel en hard getraind, dus ik ben niet ontevreden. Natuurlijk is het resultaat niet goed, volgens mij hadden we meer doelpunten kunnen maken. Daar hebben we meer dan genoeg mogelijkheden voor gehad."



Streppel kan inmiddels weer beschikken over de internationals, al kwam Sam Larsson nog niet in actie. De trainer verwacht ook nog geen wonderen. "Ik ben blij dat ze er weer zijn, maar je ziet dat ze nog wel even een moment nodig hebben om aan te haken. Je merkt ook dat ze niet fit zijn."