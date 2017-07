Jens Toonstra heeft op de jaarlijkse Open Dag van Feyenoord de trofee voor Speler van het Jaar 2016-2017 in ontvangst genomen. Het Legioen deelde de middenvelder de meeste stemmen uit.



"Dit is een mooi stukje waardering", aldus de productieve middenvelder in gesprek met FOX Sports. De concurrentie was hevig te noemen, maar met een glimlach kan hij deze eindzege wel toelichten. "Ik heb veel vrienden thuis, die hebben vier keer gestemd."



De 28-jarige Toornstra genoot volop. "Volgens mij is het drukker dan afgelopen jaren, en dat laat wel zien dat wij iets bijzonders hebben gepresteerd." Dat wil hij natuurlijk graag herhalen. "Ik heb wel het team om me heen nodig om goed te kunnen spelen. Maar ik denk dat er nog wel rek in dit team zit, en dat willen we ook in de Champions League laten zien."