Vitesse verkoopt 'aanzienlijk meer' aan eigen fans

De achterban van Vitesse ligt nogal eens onder vuur vanwege de vele lege plekken in Stadion Gelredome, maar komend seizoen is het 'probleem' enigszins bestreden. De bekerwinst blijkt namelijk een positieve impuls.



Volgens Omroep Gelderland gaat de verkoop van seizoenskaarten lekker. Directeur Joost de Wit kan niet zeggen wat de exacte verkoopcijfers zijn, maar er zijn 'aanzienlijk meer' verkocht ten opzichte van een jaar geleden. Toen wisten de Arnhemmers ongeveer negenduizend stuks te verkopen.



De bekerwinst lijkt een belangrijke trigger. Niet alleen is de sfeer rond Vitesse zeer positief, maar ook is de club nu al zeker van zes wedstrijden in de groepsfase van de Europa League. Seizoenskaarthouders hebben meer kans om aan tickets te komen voor deze wedstrijden.