PSV houdt Franse kampioen op gelijke hoogte

Waar PSV het eerste oefenduel in Verbier (Zwitserland) nog won van FC Sion (0-1), hebben de Eindhovenaren in de tweede vriendschappelijke wedstrijd op het trainingskamp met 0-0 gelijkgespeeld tegen AS Monaco.



Bij de Franse grootmacht mocht de van Feyenoord overgekomen Terence Kongolo zijn basisdebuut maken. Hij stond in een elftal met onder meer sterspelers Radamel Falcao, Thomas Lemar en Kylian Mbappé. Doelpunten leverde dat echter niet op.



Ook PSV wist geen van de enkele kleine kansen te benutten. Steven Bergwijn was er het dichtst bij, maar hij op enkele meters van het doel. Derrick Luckassen maakte nog zijn eerste PSV-minuten, door na een uur spelen Santiago Arias te vervangen.





Debuut Derrick Luckassen bij PSV. Vervangt na een uurtje Arias bij #monpsv pic.twitter.com/wbRU0xS7T9 — paul post (@paulpostman) 16 juli 2017