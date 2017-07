"Vandaag hebben we bewezen dat het plan van Bosz werkt"

De resultaten in de oefenduels waren niet erg imposant, maar verdediger Neven Subotic is nu al louter positief over trainer Peter Bosz bij zijn Borussia Dortmund.



Dat vertelt hij na de nipte 2-3 zege op het Japanse Urawa Red Diamonds. "In minder dan een week tijd hebben we veel vorderingen gemaakt. Meer balbezit, meer kansen", wordt de Servische mandekker geciteerd door Omnisport.



Subotic is optimistisch over een toekomst met Bosz, die Thomas Tuchel moet doen vergeten bij BVB. "Tot op heden zijn we extreem blij met de communicatie en met het strategische advies. Vandaag hebben we bewezen dat zijn plan werkt. Hoe beter we deze stijl leren kennen, hoe beter we gaan voetballen."