Real Madrid-speler: "Volgens hem is de Eredivisie een grote stap"

De Eredivisie heeft in het recente verleden al heel wat Belgische toppers voort gebracht, maar momenteel ontbreekt het de Nederlandse competitie aan een zwart-geel-rode smaakmaker. Daar kan echter snel verandering in komen. Doelman Alexandro Craninx staat namelijk op punt om Real Madrid in te ruilen voor Sparta Rotterdam.



Bij de Kasteelheren kwam hij blijkbaar in beeld dankzij coach Alex Pastoor. "Hij belde me en vertelde me dat hij vertrouwen in mij had, dat hij wilde dat ik een contract zou tekenen bij Sparta. Volgens hem zou een overstap naar de Eredivisie een grote stap zijn in mijn carrière en om te kunnen groeien. Het zou een goed tussenstation zijn om later de overstap naar een grotere ploeg te kunnen maken. Pastoor zei tegen me dat Sparta me daarbij kan helpen", vertelt Craninx tegenover Het Nieuwsblad.



Voor de 21-jarige, die wel nog een contract moet tekenen, zal het wel aanpassen worden. "Real Madrid is de beste club ter wereld, je kunt deze ploegen niet vergelijken. Het niveau van de faciliteiten, de aandacht van de media, de trainingen, het is allemaal anders. Sparta is een bescheiden, familiaire club. Ik ben blij dat Sparta me de mogelijkheid wil geven om te kunnen concurreren en spelen op het hoogste niveau. Ik zie dat als een mooie kans."