Oud-ploeggenoot komt met mooie anekdote over Nouri

Er waren gisteren niet alleen Ajacieden bij de enorme bijeenkomst voor het huis van familie Nouri: ook Sparta Rotterdam-verdediger Rick van Drongelen kwam zijn steun betuigen.



De linksback speelde in diverse jeugdelftallen van Oranje samen met Nouri. "Hij was onze aanvoerder bij Oranje. Ik had een goede band met hem", vertelt Van Drongelen aan Omroep Zeeland.



"We praatten veel over voetbal. Ik kan mij herinneren dat hij voor de wedstrijd naar mij toekwam omdat hij dacht dat ik hem niet zou inspelen. Hij zei: 'Rick, ook al staat er iemand in mijn rug, altijd inspelen. Ik denk dat er weinig voetballers op de Nederlandse velden rondlopen zoals hij."