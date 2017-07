Cocu kiest in zware oefenpot voor De Jong én Locadia

PSV oefent zondag om vijf uur tegen de Franse kampioen AS Monaco. Trainer Phillip Cocu kiest in Zwitserland voor Luuk de Jong én Jürgen Locadia.



De Jong en Locadia gelden als concurrenten van elkaar, maar mogen tegen de Monegasken een duo vormen. Ook Steven Bergwijn heeft een basisplaats te pakken. Gastón Pereiro begint op de bank bij de Eindhovenaren.



Derrick Luckassen, onlangs overgenomen van AZ, begint eveneens op de bank. Cocu laat Daniel Schwaab en Nicolas Isimat-Mirin een centrum vormen. Jetro Willems is op weg naar Eintracht Frankfurt en is niet meer van de partij.





PSV start tegen AS Monaco met onderstaande namen. #asmpsv pic.twitter.com/WICGm5GXkU — PSV (@PSV) 16 juli 2017