Ajax strijkt hoogste bedrag op aan tv-gelden

Ajax strijkt dit seizoen het hoogste bedrag aan tv-inkomsten op: bijna 9,5 miljoen euro. De andere topclubs volgen op redelijke afstand: Feyenoord vangt 8,8 miljoen euro en PSV 8,7.



AZ is volgens De Telegraaf de best verdienende subtopper met 6,3 miljoen euro. FC Twente ontvangt precies zes miljoen euro, waar FC Utrecht plek zes bezet met 5,6 miljoen. Een schril contrast met de toplanden, maar voorlopig gaat dat niet veranderen.



De ochtendkrant schrijft: "Deze deal voor 1 miljard euro werd in 2012 gesloten voor de duur van twaalf seizoenen. Tot 2024 verandert er weinig aan de uitkeringen die de clubs ontvangen. Uniek in de Eredivisie is wel dat het verdienmodel is gebaseerd op de prestaties van een club over de afgelopen tien seizoenen."



"Gemiddeld komt de deal van 1 miljard euro met FOX neer op een slordige 80 miljoen euro voor de Eredivisie per jaar. Op dit moment is het bedrag iets lager, maar naar het einde van het contract loopt het bedrag wat op", aldus De Telegraaf.