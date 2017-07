VIDEO: Feyenoord-aankopen beleven traditionele aankomst

Het Legioen had waarschijnlijk op meer transfers gerekend, maar toch is De Kuip zondag volgestroomd voor de jaarlijkse Open Dag. Volgens de traditie arriveerden nieuwkomers Kevin Diks, Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat per helikopter in het stadion. Ook nu weer mooie beelden!





